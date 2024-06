Economia está a dar cabo do planeta e a criar desigualdades

Entrevistado pelo jornalista Francisco Sena Santos, relembra que, desde o início do século, Portugal conseguiu reduzir a dependência dos combustíveis fósseis de 89 por cento para quase 70.As emissões de dióxido de carbono diminuíram em cerca de 38 por cento nos últimos anos e, nos primeiros 5 meses deste ano, 70 por cento da energia usada no país vem de energias renováveis.No entanto, de acordo com António Costa Silva, há muito trabalho a fazer, para melhorar o modelo de desenvolvimento económico que vigora em Portugal, na Europa e no mundo.O engenheiro e professor universitário analisa com muito optimismo a indústria nacional que, na sua opinião, têm beneficiado da aposta na bioeconomia.