Escolas públicas com campos de férias a preços acessíveis

O repórter Diogo Pereira visitou um destes exemplos, em Vila Nova de Gaia, o agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, onde crianças e jovens passam os meses de Verão com muito entretenimento à mistura.Brincar, enquanto os adultos trabalham, é o ponto de partida para diversas escolas de Verão.Ouvido pela A1, o presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, destaca a mais-valia para os pais e para os alunos, o facto de terem acesso a atividades nas escolas durante esta pausa das aulas.E Filinto Lima refere que a decisão de manter as portas abertas no Verão fica ao critério de cada escola.As explicações do presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas sobre o facto de vários estabelecimentos de ensino se manterem de portas abertas no Verão, com atividades para os alunos, por um preço simbólico pago pelos pais.