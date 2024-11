Farmácias de Matosinhos querem pódio da vacinação

Na farmácia Saúde, já foram vacinadas mais de 300 pessoas - um número que deixa a diretora técnica muito satisfeita, dada a dimensão do estabelecimento. A farmacêutica Rita Araújo Monteiro não sabe explicar ao certo o sucesso da campanha de vacinação na cidade e no concelho, mas aventa uma hipótese: "Parte tem a ver com a nossa organização, julgo eu. Depois, também será uma questão de confiança, mas acho que isso é a nível nacional. Não sei bem dizer, mas, de facto, tem corrido muito bem". A farmacêutica dá conta de que não tem observado nenhum receio em relação às duas vacinas: "As pessoas não vêm com medo. De um modo geral, já estão cientes da importância da vacinação. Percebem que a vacina, embora não previna a doença, previne a doença grave".

Segundo o ministério da Saúde, a campanha de vacinação, em todo o país, está a decorrer ainda melhor do que no ano passado: um milhão de pessoas já foram inoculadas contra a gripe e oitocentas mil já receberam a vacina contra a covid. As vacinas estão a ser administradas nos centros de saúde e nas farmácias. No caso das pessoas com 85 anos ou mais, a vacinação tem de ser feita obrigatoriamente nos centros de saúde, mas o ministério da Saúde admite que essa orientação da Direção-Geral da Saúde possa ser alterada, quando houver mais experiência das farmácias comunitárias na vacinação.