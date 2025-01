Fnam quer negociar um Acordo Coletivo de Trabalho para os médicos

Esta reunião acontece na sequência do pedido enviado pela Fnam à DGERT no final de 2024, no qual a estrutura sindical alegou o incumprimento dos procedimentos de negociação coletiva por parte do Ministério da Saúde, por se recusar a prosseguir com as negociações.



A última reunião negocial ocorreu em 5 julho de 2024, com a ministério a remeter a discussão das tabelas salariais apenas para 2025 e a Fnam a exigir que essa negociação arrancasse ainda em 2024.



O Governo tem negociado com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e as duas partes chegaram a um acordo assinado em 30 de dezembro, que prevê um aumento salarial médio de 10% até 2027.



A Fnam, que considerou este acordo uma traição aos médicos do SNS, vai reunir o seu Conselho Nacional no próximo sábado, no Porto, para decidir os próximos passos na “defesa dos direitos dos médicos e da salvaguarda do SNS”, admitindo a realização de novas formas de luta.



A negociação que arranca esta terça-feira entre a Fnam e a DGERT será em articulação com os representantes das entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde.