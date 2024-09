Fogo consome casas e zonas comerciais em Albergaria-a-Velha

De acordo com autarca, a situação em Albergaria-a-Velha complicou-se na última hora e os meios não chegam para tanta frentes de fogo.O autarca António Loureiro deu também conta à Antena 1 que foi activado o plano de emergência e ordenou o encerramento dos estabelecimentos de ensino e pede também à população para que crie condições de protecções em redor das zonas habitadas.Mais de uma centena de concelhos estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que colocou oito distritos do continente sob aviso amarelo.Em perigo máximo de incêndio estão mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.