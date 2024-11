Frederico Pinheiro. Arquivado processo contra atuação do SIS no caso de ex-adjunto de Galamba

"Das diligências realizadas concluiu-se pela insuficiência de indícios quanto à verificação dos crimes em investigação - abuso de poder, ameaça ou coação", refere uma nota do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, publicado hoje na página da Procuradoria-Geral da República.

Segundo a nota, o MP determinou o arquivamento do inquérito "relacionado com a ação operacional desencadeada por agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) com vista à recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas por um ex-adjunto".

O inquérito, durante o qual se procedeu "à recolha de prova documental e testemunhal", concluiu pela "insuficiência de índicios", quanto aos crimes sob investigação, "abuso de poder, ameaça ou coação", refere a nota.

"Assim, foi determinado o arquivamento do inquérito, nos termos do artigo 277.º, n.º 2, do Código de Processo Penal", explica o MP.

O caso remonta a 2023. Frederico PInheiro, então adjunto do ministro João Galamba, tinha ido ao Ministério das Infraestruturas buscar um computador que lhe tinha sido atribuído para o exercício das suas funções, e apesar de estar já demitido.

João Galamba acusou depois o antigo adjunto do Ministério das Infraestruturas de ter agredido duas mulheres do gabinete, que tentaram impedi-lo de levar o equipamento de serviço. Frederico Pinheiro negou as acusações, garantindo que apenas tentou defender-se depois de ter sido impedido de retirar alguns objetos pessoais do gabinete.

O adjunto conseguiu apesar de tudo levar o computador consigo. Pouco tempo depois, agentes do Serviço de Informações de Segurança foram buscar o equipamento, no que diversos juristas consideraram uma atuação ilegal.