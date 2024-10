Fuga de Vale dos Judeus. Fábio Loureiro aceita ser extraditado para Portugal

De acordo com o advogado Lopes Guerreiro, Fábio Loureiro reuniu-se esta sexta-feira com a família a advogados. Depois de “muito ponderar”, decidiu deixar de se opor à extradição e aceitou ser transferido “de modo irrestrito" e "o mais rápido que se mostrar viável” para Portugal.







O advogado acrescenta ainda que as autoridades judiciárias de Marrocos e a Embaixada portuguesa em Rabat já foram informados desta decisão para que Fábio Loureiro seja transferido para Portugal.







Acrescenta ainda que o detido deverá cumprir “o remanescente das suas condenações” em Portugal e também responder judicialmente pela evasão (…) do Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus.







Fábio Loureiro é também conhecido como Fábio “Cigano”. O recluso estava condenado a 25 anos de prisão, a pena máxima em Portugal, pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.





A 7 de setembro, foi um dos cinco reclusos que conseguiram fugir do Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus. Quase um mês depois, a 6 de outubro, Fábio Loureiro foi detido em Tânger numa operação policial da Polícia Judiciária (PJ), em cooperação com as autoridades marroquinas e espanholas.