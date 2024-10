Quem é Fábio Loureiro, o fugitivo de Vale de Judeus agora capturado?

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.



A Polícia Judiciária emitiu esta manhã um comunicado em que adianta que as autoridades marroquinas detiveram ontem Fábio loureiro, um dos 5 homens que fugiram da prisão de vale de judeus a 7 de setembro.



A PJ esclarece que a operação internacional que permitiu a detenção foi desencadeada em menos de 24 horas e contou com o forte apoio das autoridades marroquinas e espanholas, com a informação da Judiciária de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos.