Governantes lamentam mortes provocadas pela queda do helicóptero

"Lamento profundamente este acidente trágico, são cinco pessoas que terão falecido, militares da GNR que estavam a prestar um serviço inestimável, sempre com risco de vida nos incêndios. Este acidente marca este dia de uma forma muito, mas muito lamentável", disse o governante.





“Nesta a altura a nossa palavra é de reserva porque estamos ainda num momento muito sobre o acontecimento e as operações ainda não estão concluídas, e sinceramente, não nos deveremos alongar”, o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O governante falava aos jornalistas em Miranda do Douro, no distrito da Bragança, à margem do Summer CEmp, a escola de verão da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que decorre nesta cidade transmontana até sábado e onde é orador.





Também o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, presente da Universidade de Verão do PSD, enviou as suas condolências às famílias das vítimas, lembrando que os militares da GNR faleceram "ao serviço do Estado" português.

O helicóptero, que caiu hoje no rio Douro, em Lamego, levava seis pessoas a bordo, militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.





O piloto foi salvo com fracturas mas foi hospitalizado e não corre risco de vida.





Dos outros cinco militares que estavam dentro do helicóptero acidentado falta localizar um, tendo quatro deles sido encontrados dentro de diferentes partes da aeronave disse o comandante da Zona Marítima do Norte, Silva Lampreia.



"A aeronave partiu-se em duas partes e os outros dois [ocupantes que ainda não tinham sido detetados] foram encontrados junto à cauda da aeronave para jusante da posição onde ela caiu", explicou o comandante da Marinha, num ponto de situação à comunicação social feito pelas 19:00.