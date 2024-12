Governo e técnicos de emergência pré-hospitalar chegam a acordo em "matérias mais fraturantes"

Em nota conjunta, os ministérios da Saúde e das Finanças adiantam que a valorização da carreira destes técnicos vai cobrir três níveis remuneratórios, já a partir de janeiro do próximo ano.

A reestruturação da carreira especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) vai dar lugar uma progressão em várias categorias para todos os trabalhadores. Até agora, tal só ocorria em lugares de chefia.Para posterior negociação foram remetidas a adaptação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública e a organização do tempo de trabalho em sede de acordo coletivo. Haverá nova reunião de trabalho a 22 de janeiro.

Foi também acertada a valorização dos profissionais com uma antiguidade mínima de 16 anos nas funções de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, por progressão para a categoria imediatamente acima através de concurso, "privilegiando a formação profissional realizada".

"Este acordo promove e valoriza ainda a formação profissional adequada dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, assumindo que o período experimental passa a ser de um ano", sublinham os ministérios de Ana Paula Paula Martins e Joaquim Miranda Sarmento.

Saúde e Finanças "congratulam-se por esta fase do processo negocial ter decorrido numa base de total boa-fé, compromisso e responsabilidade de ambas as partes, dignificando assim a negociação e o diálogo social e contribuindo para valorizar o Serviço Nacional de Saúde, num tão curto espaço de tempo".

"Matérias mais fraturantes"

Também o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar veio anunciar, em comunicado, a obtenção de um "acordo relativamente às matérias mais fraturantes que compunham o caderno reivindicativo" da estrutura.



"A reestruturação da carreira especial TEPH, passa a permitir uma progressão pluricategorial a todos os trabalhadores, até aqui apenas para os residuais lugares de chefia, promovendo uma evolução técnica e financeira ao longo dos anos para todos", lê-se na nota do sindicato.

"A tabela salarial também acordada permitirá que todos os TEPH, independentemente da sua categoria profissional possam, a partir de 1 de Janeiro de 2025 auferir mais 256 euros do que auferem atualmente, bom como que a maior parte dos atuais profissionais do INEM possam a partir de 1 de janeiro de 2026 transitar de categoria, obtendo uma valorização de cerca de 600 euros face ao que auferem atualmente".



c/ Lusa