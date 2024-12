Governo está "a fazer tudo" para que não faltem condições nas urgências, garante ministra

Foto: Lusa

“Estamos a fazer tudo, tudo para que não faltem as condições para termos as escalas completas, sobretudo na equipa necessária para poder ter uma urgência médico-cirúrgica de pediatria, ginecologia-obstetrícia”, declarou aos jornalistas.



“Nos locais onde o constrangimento é maior, o que a Direção Executiva tem estado a fazer é exatamente a autorizar a contratação de médicos (…) com valores muito acima daqueles que são os valores que nós hoje pagamos”, adiantou.



Para Ana Paula Martins, “para situações excecionais, tem de haver condições excecionais”, pelo que “o Governo, através da Direção Executiva, que é quem faz toda a gestão do SNS, está a garantir, com autorizações próprias (…), que o valor hora dos especialistas que vão trabalhar nestes fins de semana em urgências que estão com problemas está a ser autorizado”.



Além disso, a ministra insistiu no apelo aos cidadãos para que contactem a linha SNS 24 antes de se dirigirem às urgências, de modo a “ajudar” o Serviço Nacional de Saúde.



“Temos pedido muito a todos os cidadãos que ajudem também o SNS a ser capaz de resistir mais este inverno, como tem feito todos os anos”, afirmou, acrescentando que “quem vai a uma urgência é um doente emergente ou urgente”.



“O SNS é de todos os portugueses, é de todos os cidadãos que residem em Portugal e que a ele têm direito”, pelo que devemos ser “capazes de colaborar na organização dos diversos níveis de cuidados”, defendeu.



Ana Paula Martins referiu ainda que os tempos de atendimento neste momento “são muito baixos”, apesar de poderem ocorrer picos.