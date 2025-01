Governo vai gastar 10 milhões em mediadores linguísticos na integração de alunos imigrantes

Leitão Amaro garante ainda o reforço dos postos consulares e dos canais do acordo de mobilidade da CPLP.O ministro da Presidência admite ainda o atraso na contratação dos anunciados 50 peritos para a análise de vistos.

Números avançados pelo ministro da Presidência, esta sexta-feira, numa conferência organizada pelo Diário de Notícias, onde voltou a defender a necessidade de mais rigor no controlo de fronteiras.Aos jornalistas, António Leitão Amaro garantiu, no entanto, que o Governo quer uma postura humanista no acolhimento de quem chega, mesmo com regras mais apertadas.O ministro da Presidência insiste que o Governo fez bem em acabar com a chamada manifestação de interesse para a entrada de imigrantes no país.