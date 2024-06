Greve dos trabalhadores da CP deve gerar perturbações nos comboios

Na quinta-feira, a CP - Comboios de Portugal alertou que eram esperadas perturbações na circulação, em especial até sábado.

"Por motivo de greves convocadas pelo sindicato SMAQ entre os dias 27 de junho e 14 de julho de 2024, e pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINFB, SIOFA, SNAQ, SNTSF e STF, entre as 00h00 e as 24h00 de 28 de junho de 2024, preveem-se perturbações na circulação com especial impacto no dia 28 de junho e dias anterior e seguinte", refere a CP numa nota publicada no seu portal.

De igual forma, a CP regista que a greve também poderá afetar as circulações do Comboio Histórico do Douro.

Os clientes com bilhetes para viajar nos comboios alfa pendular, intercidades, internacional e inter-regional podem pedir o reembolso total do mesmo ou a sua troca.

Os reembolsos podem ser efetuados nas plataformas digitais da CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras.

"Passado esse prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto 'online' 'reembolso por atraso ou supressão', com envio da digitalização do original do bilhete", acrescentou.

O Tribunal Arbitral decidiu decretar serviços mínimos, de cerca de 25%, segundo um acórdão do Tribunal Arbitral.

Os trabalhadores reivindicam a valorização das suas carreiras, segundo um documento subscrito por mais de 10 organizações sindicais.

As estruturas sindicais entendem que as propostas da administração da CP não respondem à necessidade de valorização das carreiras de todos os trabalhadores da empresa.