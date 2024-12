Greve geral da Função Pública afeta serviços esta sexta-feira

Deverão ocorrer vários constrangimentos em vários serviços ao longo de sexta-feira, reconheceu Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, entrevistado junto ao Hospital de São José, apelando ao Governo para "ouvir" as reivindicações de forma a "inverter políticas".



A greve na Saúde "revela o imenso descontentamento destes trabalhadores com as enormes dificuldades que enfrentam".



Tiago Oliveira criticou o que considerou a "falta de resposta do Governo " o "desinvestimento em meios, pessoas, técnicos".



"Este Governo tem de perceber que caminho está a traçar", desafiou