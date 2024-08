Greve pode provocar perturbações na circulação de comboios

”, segundo informação disponível no site da transportadora.No mês passado, a CP chegou a acordo com 11 sindicatos, tendo sido desconvocada uma greve prevista para essa altura, mas aquelas duas estruturas sindicais não concordam com o que foi apresentado.Em declarações à Lusa, António Pereira, do Sinfb, disse que o acordo que os restantes sindicatos assinaram “foi praticamente (igual ao) apresentado dois dias antes”, referiu, acrescentando que, se não tinham concordado antes, também não o iam fazer naquela data.”, assegurou.A paralisação incide sobre o trabalho extraordinário entre 9 e 31 de agosto, com exceção do dia 15 de agosto, em que será de 24 horas e irá afetar o trabalho das oficinas da CP, explicou.A CP deu conta que depois de uma reunião com representantes de vários sindicatos (ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINTTI, SIOFA, SNAQ, SNTSF e STF) foi possível alcançar um acordo.A operadora também já tinha fechado acordo com e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) e o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).