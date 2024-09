O fogo mobiliza 459 operacionais e nove meios aéreos. As chamas consomem uma zona de mato, mas aproximam-se da zona habitacional de Silvares. O incêndio começou por volta do meio-dia e meia e chegou a estar 80% resolvido, mas acabou por se reativar.

O Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela adianta que as condições para o combate ao incêndio não são as mais favoráveis, devido à velocidade do vento e ao terreno acidentado.



O presidente da Câmara do Fundão alerta que a freguesia de Silvares ainda não está fora de perigo.