Incêndios. Cerca de 650 operacionais combatem fogo no Fundão e 211 estão em Seia

A situação no Fundão está "bastante mais calma", este sábado de manhã. Em Barroca do Zêzere, depois de uma noite atribulada, este incêndio estará a entrar numa fase de consolidação. Mas ainda é necessário controlar os pontos de combustão.



Estão no terreno sete meios aéreos e 680 operacionais no combate às chamas. Aguarda-se agora o ponto de situação dado pelos responsáveis dos bombeiros.



As autoridades receavam que o fogo chegasse à Pampilhosa da Serra e atingisse proporções maiores.

O incêndio no Fundão, que já causou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, apresenta "uma grande extensão de área ardida, com muitos meios empenhados" aos quais se vão juntar, "pela manhã, meios áereos", disse o segundo comandante, José Costa, do comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



No terreno, estavam ao início da manhã 647 operacionais, 205 veículos e nove máquinas de arrasto, indicou a mesma fonte.



"A estrada nacional [EN] 238 está interdita entre Dornelas e Silvares", adiantou.

A mesma fonte referiu ainda que um outro incêndio deflagrou pelas 00h21, na zona de Vale de Igreja, no concelho de Seia. José Costa destacou o fogo que lavra em Paranhos, no mesmo concelho de Seia, conta já com 309 operacionais e 90 veículos no combate às chamas, acrescentando que duas aldeias, Sobreda e Seixo da Beira, "não estão ameaçadas, mas estão próximas do incêndio".

Sobre o incêndio na zona de Silvares, Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, tinha indicado, ao início da madrugada, que a autarquia tem todos os recursos no terreno, em articulação com as autoridades, para antecipar "todas as situações de risco perante a imprevisibilidade" do fogo, alertando para um "cenário muito crítico".

Os difíceis acessos, devido à mancha densa de floresta, e o vento forte estão a dificultar o combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira, disseram as autoridades locais, apontando para um "cenário muito crítico".

Já o comandante do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, António Fonseca, destacou que os operacionais estão a garantir o perímetro de segurança para as habitações nas várias localidades no caminho do fogo, sendo essa uma preocupação durante a noite.

C/Lusa