Foto: Lusa

O ministro adiantou que esta quarta-feira, a comissão de coordenação da região centro, juntamente com as câmaras municipais envolvidas, vão começar a fazer o trabalho "para identificar as casas e permitir programar imediatamente a recuperação dessas casas ardidas".



Várias fábricas foram também atingidas pelo fogo. Manuel Castro Almeida dirige-se agora para Sever do Vouga e de seguida para Albergaria "para contactar com estes empresários e começar a planear a recuperação das fábricas".