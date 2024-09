INEM tem apenas um helicóptero de emergência a operar 24 horas por dia

Só dois helicópteros do país trabalham durante o dia e durante a noite.Esse helicóptero está baseado em Loulé e é o único que está em condições de voar 24 horas por dia. O que sofreu o acidente na segunda-feira também voava 24 horas e estava baseado em Macedo de Cavaleiros.

Há ainda dois helicópteros com base em Viseu e em Évora, mas só trabalham 12 horas diurnas.



Paulo Paço, presidente da Associação Nacional Técnica de Emergência Médica, destaca que o país tinha quatro helicópteros disponíveis durante as 24 horas do dia, mas que a situação foi alterada após o estabelecimento de um novo protocolo com a Avincis.De acordo com o responsável, é pago um valor "exponencialmente" superior ao que era pago anteriormente, mas o serviço foi reduzido de quatro para duas aeronaves a operar durante 24 horas em todo o país.