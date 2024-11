Jacinto-de-água e erva-das-pampas. País em alerta com espécies invasoras

A erva-das pampas é uma planta que tem crescido sem controlo em espaços públicos e privados ao longo do litoral, provocando alergias e ferimentos a quem com ela interage.



Outra espécie invasora a causar problemas à faina dos pescadores de rio é o jacinto-de-água.



São muitas as queixas e os pescadores do Mondego acabam de pedir uma união de esforços aos municípios da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho para ser possível retirar para terra as plantas invasoras aquáticas que prejudicam a pesca, impedindo-as de chegar ao canal central do rio.



c/ Lusa