Liga quer inquérito a acidente com bombeiros de Odemira feito por comissão independente

Há atualmente duas investigações em curso, uma da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e outra da GNR. Vão apurar agora se estas falhas contribuíram para o acidente.O comandante dos bombeiros de Odemira já disse que os problemas que foram detetados no carro não comprometiam a segurança dos bombeiros.António Nunes diz agora que é preciso dissipar todas as dúvidas para acalmar as restantes corporações de bombeiros que receberam os carros de combate na mesma altura do que o carro de Odemira que teve o acidente no dia de Ano Novo.O lote a que pertencia a viatura acidentada tem no total 57 carros.O despiste do veículo desta corporação alentejana aconteceu na quarta-feira à noite deixando cinco bombeiros feridos um deles acabou por morrer.O funeral decore este domingo com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.