Lisboa e Vale do Tejo, Oeste e Península de Setúbal testam novo plano para urgências de obstetrícia e pediatria

Segundo Ana Paula Martins, o plano será depois “trabalhado, avaliado e alargado ao resto do país”.“Consideramos que é um grande avanço neste domínio, que já tardava e que precisamos de concretizar a bem da saúde, das grávidas, das crianças e dos adolescentes”, disse a ministra antes da apresentação do plano no Ministério da Saúde, em Lisboa.A ministra disse que nunca escondeu que a resposta dada às grávidas e às crianças “não tem sido a melhor”.“Queremos evitar o encerramento de serviços ou a sua rotatividade, que tanta ansiedade trazem às nossas utentes e às nossas crianças”, salientou a governante.Sobre o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, presidida por Alberto Caldas Afonso, a governante disse que é um trabalho exclusivamente técnico realizado por peritos nestas áreas a que “o Governo dá a maior importância”O Plano de Reorganização para as Urgências de Obstetrícia e Ginecologia e de Pediatria está a ser apresentado por Caldas Afonso, cerca de três meses depois da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente ter sido criado por despacho da ministra da Saúde.As urgências de obstetrícia/ginecologia e de pediatria voltaram, durante este verão, a registar dificuldades de funcionamento, devido à falta de especialistas para preencher as escalas, o que levou ao encerramento parcial ou a constrangimentos desses serviços.





(Com Lusa)