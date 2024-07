Lucília Gago não muda uma vírgula ao parágrafo que provocou a queda do Governo

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Na primeira entrevista que deu em quase seis anos de mandato, Lucília Gago revelou-se imune a críticas e garantiu que nunca ponderou renunciar ao cargo.



Nem mesmo depois da recente entrevista da ministra da Justiça, na qual a governante apontou para uma crise de confiança no Ministério Público e afirmou a necessidade de pôr ordem na casa.



Ontem à noite, na RTP 3, sem apresentar provas, nem citar nomes, a Procuradora Geral da República defendeu a tese de que existe uma campanha orquestrada contra o Ministério Público.



Lucília Gago também garantiu que não vai pedir desculpa ao antigo primeiro-ministro, mesmo que o inquérito em curso venha a ser arquivado.



Nesta entrevista, Lucília Gago também considerou justificadas as escutas telefónicas ao antigo ministro João Galamba, que se prolongaram durante 4 anos.



E confrontada com as duras críticas do juiz de instrução e do juiz do Tribunal da Relação, que não encontraram qualquer indício de crime, na Operação Influencer, a Procuradora Geral da República limitou-se a dizer que a investigação prossegue.



Tal como o inquérito que envolve o antigo primeiro-ministro, António Costa.



Sobre a realização de buscas na última semana da campanha eleitoral para as europeias, ou a divulgação de escutas no dia em que o nome de António Costa seria avaliado em Bruxelas, Lucília Gago afirma que é simples coincidência de datas, e rejeita qualquer possibilidade de haver uma perseguição política por parte do Ministério Público.



A procuradora Geral da República também se manifestou desagradada e perplexa, com as afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou "maquiavélico" que o inquérito instaurado ao caso das gémeas luso-brasileiras e as buscas que tornaram pública a 'Operação Infuencer' tenham acontecido precisamente no mesmo dia: 7 de novembro do ano passado.