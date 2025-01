Madeirenses revelam tristeza sobre a crise política no arquipélago

Uma crise que vai hoje ser debatida em Conselho de Estado, com o presidente da República a ouvir os conselheiros sobre esta crise na Madeira.







A reunião visa debater a dissolução do parlamento madeirense, depois do governo regional, liderado por Miguel Albuquerque ter caído às mãos de uma moção de censura.Se for essa a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente tem que marcar novas eleições com antecedência de 55 dias, o que significa que as eleições não podem ser realizadas antes de 16 de março.