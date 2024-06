Manifestações antifascista e nacionalista encontram-se no Padrão dos Descobrimentos

A concentração dos movimentos antifascistas começou a partir das 16:00 e pelas 17:30 já reúnia uma centena de pessoas, tendo sido remetida pelas autoridades para o lado direito do monumento nacional. Foi deste lado que foram colocadas várias tarjas, nas quais se podem ler mensagens como "Ninguém é ilegal" ou "Eu existo com ou sem visto", estando desde o início a tocar música ou a entoar cânticos antirracistas.

No outro lado do Padrão estavam também pelas 17:30 algumas dezenas de manifestantes do Grupo Nacionalista 1143 com uma faixa identificativa do movimento. Esta manifestação estava prevista para as 18:00, mas os manifestantes, incluindo o nacionalista Mário Machado, chegaram mais cedo.

Em declarações à Lusa esta manhã, o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, assumiu o "policiamento reforçado" para o local.

"Tendo em conta o espetro diferente destas manifestações, que são antagónicas, vamos ter policiamento reforçado a partir do início da tarde. Vai estar presente o comando metropolitano de Lisboa, com equipa de intervenção rápida, divisão de trânsito, para eventuais cortes ou condicionamentos de trânsito, e uma reserva do corpo de intervenção da unidade especial de polícia, junto à Praça do Império, para prevenir eventuais incidentes", disse.