Mario Draghi vai ao Conselho de Estado analisar crises mundiais

A realização de uma reunião do órgão político de consulta presidencial com Mario Draghi foi anunciada em 25 de novembro pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para janeiro deste ano. A data em concreto foi divulgada há uma semana.



Na altura, o Presidente da República disse que tinha convidado o ex-presidente do BCE para falar perante os conselheiros de Estado do seu relatório sobre o futuro da competitividade da União Europeia, apresentado em setembro do ano passado.



Como chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa inovou ao convidar personalidades estrangeiras e portuguesas para as reuniões do órgão político de consulta presidencial e aumentou a sua frequência.



Esta será a 38.ª reunião do Conselho de Estado durante os seus mandatos e acontecerá apenas 12 dias depois da anterior, que se realizou em 17 de janeiro, nos termos da Constituição, para efeitos da dissolução da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.



Mario Draghi, economista, presidiu ao BCE entre 2011 e 2019. Quando exercia essas funções, participou numa reunião do Conselho de Estado, em 7 de abril de 2016, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a situação económica e financeira da Europa.



Em junho de 2019, o Presidente da República condecorou-o com o grande-colar da Ordem do Infante D. Henrique.