Melres. "Escolas fechadas, vias cortadas e o melhor é ficar em casa"

O vice-presidente Luís Filipe Araújo fala de uma situação preocupante na zona de Branzelo, em Melres, com “uma frente de incêndio que chegou de madrugada proveniente de Aguiar de Sousa [concelho de Paredes] e que se junta à que desde segunda-feira lavra em Jovim”.





Dada a concentração de fumo no ar, a autarquia do distrito do Porto optou pelo encerramento de “todas as escolas do alto concelho” esta terça-feira.





O autarca pede mesmo à população para que fique em casa.





Segundo a página do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, pelas 9h00 estavam 242 operacionais e 54 meios terrestres no terreno no município.



O comando da GNR fez também uma atualização e mantêm-se os cortes na Autoestrada (A) 43 nos dois sentidos na zona de Gondomar, bem como o impedimento de circulação entre a A41 e os nós da A43 e da A4.