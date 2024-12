Mês de novembro foi o mais quente em Portugal desde que há registos

Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma temperatura média de mais de 15 graus Celsius em Portugal.



Este valor excede em quase 3 graus a temperatura que se fazia sentir entre 1980 e 2010.



Este ano, arderam mais de 140 mil hectares de terreno em incêndios florestais, que se intensificam com as alterações climáticas.



São valores alarmantes que se estendem à vizinha Espanha, com uma média de mais de 12 graus Celsius durante novembro.



O ano de 2023 foi o mais quente no planeta e tudo aponta para que 2024 seja pior.