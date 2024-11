Ministro da Educação: "Não concordamos com a redução das propinas"

Ouvido no parlamento, no âmbito das audições do Orçamento do Estado na fase da especialidade, o ministro da Educação, Ciência e Inovação sublinhou, em resposta ao deputado e líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, que é contra medidas que passem pela redução das propinas."Nós, como é óbvio, discutimos a evolução das propinas, porque são uma importante fonte de financiamento das instituições do Ensino Superior", disse.Na bancada do PS, Miguel Costa Matos questionou governante se o artigo com a proposta para aumento de propinas "chegou a estar escrito" na proposta do Executivo da AD.Na resposta, o ministro da Educação afirmou: "Nós discutimos a evolução das propinas, foi isso que fizemos, porque nós não concordamos com a política de redução das propinas ao longo dos últimos anos".Durante a audição, o ministro da Educação, Ciência e Inovação referiu que o Governo está a fazer os possíveis para que a carreira docente seja mais atrativa e adiantou que o problema da falta de professores nas escolas pode ficar resolvido ainda antes do tempo previsto pelo Executivo."Não estou a dizer que o problema está resolvido, mas mudámos a direção. E, a partir do momento que entrámos na direção certa, é uma questão de velocidade", disse o ministro, que acrescenta: "Acredito que podemos resolver este problema, provavelmente, mais depressa do que pensávamos".O Governo prevê um investimento de cerca 70 milhões de euros para fazer face às despesas do concurso extraordinário de professores que vai abrir mais de 2300 vagas em Lisboa, Alentejo e Algarve, tendo sido recebidas mais de 6400 candidaturas.