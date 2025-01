Novas regras de admissão na PSP não vão resolver o problema principal, diz ASPP

Podem candidatar-se também pessoas até aos 39 anos de idade, mas apenas no caso dos funcionários públicos ou dos militares das forças armadas. Além destas novidades cai também a exigência de uma altura mínima para entrar na PSP que até agora era de 1 metro e 60 para as mulheres e 1 metro e 65 no caso dos homens.



Mantêm-se como requisitos ter nacionalidade portuguesa e pelo menos 18 anos.

O Governo justifica as alterações com a necessidade de permitir a seleção de candidatos com base num universo mais amplo de candidatos.Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP/PSP), diz que já tinha ouvido falar desta proposta ePor seu lado, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, diz que está surpreendido com estas mudanças, até porque até agora ninguém falou com os sindicatos.