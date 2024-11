Operação Colombo. PJ ajudou a desmantelar rede internacional

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A operação foi liderada pela França. A rede criminosa terá trazido para a Europa, Reino Unido e países da América do Norte vários milhares de pessoas. Fornecia bilhetes de avião, documentos falsos e outros recursos para facilitar as viagens ilegais.



Para além das detenções, foram apreendidos vários imóveis. A Judiciária identificou quatro contas que estavam referenciadas pelas autoridades francesas.



Os responsáveis pela abertura das contas deslocaram-se a Portugal apenas com o objetivo de montar uma presumível rede de branqueamento. Os lucros alegadamente obtidos de forma ilegal por esta rede estão estimados em centenas de milhões de euros.