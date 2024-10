Passe ferroviário verde entra hoje em vigor e custa apenas 20 euros

Foto: Nuno Patrício - RTP

Também os comboios urbanos de Lisboa e do Porto que são abrangidos pelos passes "navegante" e "andante".



O repórter da Antena 1 Horácio Antunes esteve junto à estação ferroviária de Coimbra B e relata a opinião dos passageiros s esta nova medida.



Junto à bilheteira, Horácio, já encontraste passageiros interessados neste novo passe?



A CP vai ser compensada, todos os anos, pelo Estado, em quase 19 milhões de euros, pela perda de receita que vai ter, com a entrada em vigor do Passe Ferroviário Verde.



Um único bilhete de um Intercidades, só de ida, entre Lisboa e Porto, custa quase 27 euros.