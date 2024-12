Paulo Raimundo abre 22.º Congresso do PCP

A abertura dos trabalhos está prevista para as 10h30, no Complexo Municipal dos Desportos "Cidade Almada", no Feijó, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, com a projeção de um vídeo que faz um resumo da atividade do PCP desde o último Congresso, em 2020.Depois das tradicionais votações do regulamento e horário, além de uma saudação aos delegados,De acordo com o PCP, participarão no Congresso de 1.040 delegados, quase o dobro quando comparado com a última reunião magna do partido, em novembro de 2020, em que apenas participaram 600 delegados, devido às restrições sanitárias resultantes da pandemia de covid-19.

Na conferência de imprensa de apresentação do congresso, Paulo Raimundo defendeu ainda que na política portuguesa "a alternativa não será construída pela ação exclusiva do PCP, mas não existe sem o PCP".



"É para essa clareza e alternativa, que o PCP apela a todos os que não se conformam com o rumo imposto por décadas de política de direita, todos que não se conformam perante o crescimento de forças reacionárias e retrógradas, todos quantos sabem que nas suas mãos está a força da transformação, para se mobilizarem e agirem para resistir e avançar nos caminhos de Abril", salientou.