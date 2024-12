Pedro Sobral, presidente da APEL, morreu vítima de atropelamento em Lisboa

Testemunhas revelaram que o carro que atropelou Pedro Sobral seguia a alta velocidade.O condutor pôs-se em fuga, mas a acabou por se entregar às autoridades horas mais tarde. A PSP revela que a vítima ainda foi assistida no local, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O óbito foi declarado no local.





A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, expressou este sábado o seu "profundo pesar". Numa nota enviada às redações, a governante diz-se "ainda chocada" com a "inesperada morte" do presidente da APEL.







"Pedro Sobral será lembrado pelo seu percurso dedicado aos livros e à importância dos hábitos de leitura no nosso país", acrescentou.







Também em comunicado, o grupo LeYa considera que esta é "uma perda com danos inultrapassáveis, não apenas para todos os que na LeYa trabalharam de perto com Pedro Sobral, mas também para aqueles que, de uma forma ou de outra, estão ligados ao sector do livro".





Incluem-se editores, escritores, livreiros e "tantos leitores com quem Pedro Sobral sempre estabeleceu laços de forte ligação", acrescenta a nota enviada às redações.