Pensionistas na rua para exigir criação de uma rede pública de lares de idosos

O protesto vai acontecer em Lisboa, e é organizado pela Inter-Reformados, da CGTP, que pretende alertar para os problemas que estão a deixar muitos idosos sozinhos e em situação de risco.Fátima Canavezes da organização revela que há pessoas em situação de desespero e acusa os sucessivos Governos de inação.Entre as reivindicações da Inter-Reformados está a criação de uma rede de lares públicos que permita melhorar os serviços prestados, mas também com profissionais qualificados e em número suficiente.Diz Fátima Canavezes que não existem vagas nos lares públicos.Quanto ao setor privado, os preços elevados da mensalidade não são compatíveis com o valor das reformas.A concentração desta manhã, na Praça Paiva Couceiro, em Lisboa, é uma forma de alertar e pressionar para a urgência de respostas para os reformados e pensionistas.Depois de terem dado entrada na Assembleia da República, de uma petição com mais de 10 mil assinaturas, exigindo soluções urgentes para o apoio e acolhimento dos idosos, a petição aguarda agora para ser discutida no Parlamento.