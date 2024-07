Pescadores desaparecidos. Traineira naufraga ao largo da Marinha Grande

(em atualização)

Segundo a Capitania da Figueira da Foz, a embarcação tinha 17 tripulantes, com idades entre os 30 e os 50 anos. Destes, três foram confirmados como mortos e outros três estão desaparecidos. Os restantes 11 elementos foram resgatados com vida e encaminhados para o porto da Figueira da Foz.





O alerta foi dado cerca das 4h30 desta quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré. O acidente ocorreu entre São Pedro de Moel e a praia da Vieira, a 1,5 quilómetros da costa, quando uma traineira regressava da pesca.







Foi ativada de imediato uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré para as buscas. Ao chegar ao local, a embarcação salva vidas confirmou que a embarcação se encontrava apenas virada. A operação de resgate envolvia, ao início da manhã, 38 elementos e 20 meios de socorro, incluindo um helicóptero.





As causas do naufrágio são ainda desconhecidas. Segundo António Lé, da Associação de Armadores da Figueira da Foz, a embarcação tinha 26 metros, era “segura e moderna”. “É tudo muito estranho”, diz.







“O que sabemos é que a embarcação virou a cerca de uma milha, milha e meia a oeste de São Pedro do Moel. Isso pode ter acontecido por uma série de razões que atualmente não podemos apontar com certeza”, disse Pedro Cervaens Costa, comandante da Capitania da Figueira da Foz.





“Felizmente, no local estavam várias embarcações de pesca que conseguiram resgatar várias pessoas, porque caso contrário tínhamos uma tragédia maior do que a que temos”, acrescentou.







A embarcação está registada na capitania do porto de Póvoa de Varzim, mas faz porto na Figueira da Foz. Segundo Cervaens Costa, a tripulação era maioritariamente do concelho da Figueira da Foz, embora tivesse dois cidadãos indonésios a bordo também que foram resgatados com vida.







O presidente da República já expressou as condolências às famílias dos pescadores que morreram esta quarta-feira.