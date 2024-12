PJ apreende 3,5 toneladas de cocaína escondidas em paletes de bananas

Este foi o resultado de uma operação policial realizada nos últimos dias pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, que permitiu localizar e apreender 3,458 toneladas de cocaína.

A droga "encontrava-se dissimulada no interior de caixas de bananas, acondicionadas em diversas paletes, e transportadas nos porões de uma embarcação do tipo cargueiro que efetua transportes regulares de fruta entre a América Latina e o continente europeu", revelou hoje a PJ em comunicado enviado para as redações.

A PJ acrescenta que a droga deveria ter como destino vários países europeus e que a operação policial contou com a colaboração e apoio da National Crime Agency do Reino Unido.