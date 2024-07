PJ detém quatro menores suspeitos da morte de jovem no Norteshopping em Matosinhos

Em comunicado, a PJ informa que as detenções ocorreram no âmbito de "nove buscas domiciliárias relacionadas com agressões e homicídio qualificado cometido com arma branca no passado dia 28 de junho, no interior do Norteshopping, em Matosinhos, que provocou a morte a um jovem com 18 anos".

Acrescenta a nota de imprensa que os quatro detidos foram "conduzidos ao Tribunal de Família e Menores, para aplicação de medidas tutelares educativas".

Segundo a administração do centro comercial na data da morte, a rixa ocorreu na praça de restauração do NorteShopping, envolvendo dois grupos de adolescentes.

A vítima sofreu ferimentos graves na zona do pescoço e morreu após ter sido transportada para o Hospital Pedro Hispano, indicou no mesmo dia o porta-voz da PSP.