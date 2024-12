Polícia Judiciária recupera nove obras de arte de João Rendeiro

A Polícia Judiciária conseguiu recuperar nove obras de arte no âmbito do processo em que João Rendeiro estava condenado pela prática de crimes de branqueamento.

Três obras de arte foram encontradas em Londres e trazidas para Portugal.



Em 2021 já tinham sido recuperadas alguma obras, mas estavam em território nacional.



Entre elas estavam dois quadros dos artistas portugueses Julião Sarmento e Helena Almeida.



Numa nota publicada no seu site, a Polícia Judiciária adianta que no decurso da investigação foram já arrestados ou apreendidos outros bens no valor de cerca de 70 milhões de euros.