Polícias respondem a Montenegro: "400 euros, nem menos um cêntimo"

, declarou o subintendente Bruno Pereira em entrevista à RTP3.“O que me parece é que o senhor primeiro-ministro está a empurrar este assunto para a Assembleia da República, retirando qualquer margem negocial àquela que poderia ser discutida com o próprio ministro na próxima semana”, declarou.O responsável alertou que esta postura poderá “possivelmente” bloquear as negociações já no próximo encontro., e portanto o senhor primeiro-ministro não pode vir dizer que não tem condições orçamentais em 2027. Ele não as conhece”, vincou.Para Bruno Pereira, “no fim do dia passa tudo por uma questão de prioridades políticas”. O subintendente relembrou que “foram alocados mil milhões de euros para o IRS Jovem”, assim como mais de 300 milhões “nalguns índices remuneratórios de tributação”.As declarações surgem depois de Luís Montenegro ter afirmado, esta terça-feira, que o Governo fez um "esforço medonho" e "sem precedentes" na proposta que apresentou às forças de segurança para o aumento do suplemento salarial,Montenegro considerou que a proposta já apresentada à PSP e à GNR traduz “um esforço máximo, um esforço como nunca nenhum Governo fez até aqui”.

Chega apela a manifestação

Na RTP, o porta-voz da Plataforma dos Sindicatos da PSP e Associações da GNR condenou ainda o apelo do Chega para uma manifestação na quinta-feira junto à Assembleia da República.Questionado sobre um eventual aproveitamento político por parte do partido de André Ventura, Bruno Pereira reforçou que“Quanto à participação dos polícias, é um direito cívico como qualquer outro cidadão tem naquilo que é ir à casa da democracia”, defendeu.

Esta terça-feira, o presidente do Chega acusou Luís Montenegro de arrogância por dizer que o executivo não vai colocar mais dinheiro na proposta para as forças de segurança e reforçou o apelo para que os polícias se manifestem.