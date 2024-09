Politécnico da Guarda aproxima estudantes do mercado de trabalho

Na terceira edição do Fórum de Empregabilidade, que se realizará nos dias 08 e 09 de outubro, os alunos do Politécnico poderão apresentar-se às empresas e ouvirem falar de carreiras profissionais de sucesso.

No primeiro dia do evento, decorrerá a sessão "Alumni Careers", durante a qual cerca de vinte antigos alunos das quatro escolas do IPG partilharão o seu percurso profissional.

"Esta é uma forma de fortalecer a Rede Alumni do IPG, de prestigiar as carreiras dos antigos alunos e também de enriquecer o percurso académico dos estudantes que ainda estão em formação", considerou Paula Carvalhosa, uma das responsáveis pelo fórum.

No segundo dia haverá sessões com temas ligados à inserção no mercado de trabalho, com a designação "Skills4You".

Segundo o IPG, "os alunos poderão assistir a `workshops` com temas ligados à empregabilidade, à apresentação de programas de estágios e à atração de talentos".

Haverá ainda "uma sessão dedicada às oportunidades de internacionalização e de mobilidade dos estudantes no âmbito da Aliança Europeia UNITA", que o IPG integra e que "reúne 12 universidades de sete países com diferentes dimensões e especialização por áreas", num total de mais de 248 mil estudantes e 20 mil docentes, investigadores e funcionários.

Paula Carvalhosa frisou que "o Fórum de Empregabilidade pretende transmitir estratégias e fatores de diferenciação aos alunos do IPG, que lhes permitam destacar-se na procura do primeiro emprego, melhorando, por exemplo, as suas `softskills`, competências sociais e de liderança que não decorrem diretamente da sua formação técnica e académica".

Durante os dois dias, decorrerá também o "Espaço Empresas", com o objetivo de promover uma aproximação entre o tecido empresarial e a comunidade académica.

"Os estudantes do Politécnico da Guarda vão poder aumentar a sua rede de contactos profissional para troca de informações e experiências. As empresas terão a oportunidade de se dar a conhecer e de integrar os candidatos do IPG nos seus processos de recrutamento".

O Fórum de Empregabilidade é da responsabilidade do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais do IPG.