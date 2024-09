Presidente da República assinala os 45 anos do SNS

O Presidente da República assinalou os 45 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), defendendo o organismo como um "pilar fundamental para a promoção da saúde, com significativos ganhos para o país". Numa nota oficial, Marcelo Rebelo de Sousa considerou ser "crucial olhar para o futuro", sem esquecer "os desafios que o SNS enfrenta e procurar soluções inovadoras para garantir a sustentabilidade e a eficácia do SNS a longo prazo".

"Através de sua missão de cuidar e proteger, o SNS melhorou de forma significativa a vida de milhões de pessoas, e sua importância para a sociedade continua a ser inestimável", lê-se na nota divulgada, este domingo, no site da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa parabenizou todos os que "constituem o Serviço Nacional de Saúde pelos seus êxitos e pelo impacto positivo que tem causado ao longo destas quatro décadas e meia".