Presidente do INEM responde na AR por falhas no socorro

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai ser ouvido esta quinta-feira no parlamento, a pedido das bancadas do PS e do Chega, sobre as falhas registadas na resposta do socorro pré-hospitalar.

A audição de Sérgio Janeiro na Comissão de Saúde está agendada para as 15h15, mas antes os deputados vão ouvir, por solicitação do Chega, a Comissão de Trabalhadores do INEM, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (ANTEPH), a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).



No início do mês, duas greves em simultâneo - da administração pública e dos técnicos do INEM às horas extraordinárias – levaram à paragem de dezenas de meios de socorro e a atrasos significativos no atendimento das chamadas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).



Estas paralisações tornaram evidentes a falta de meios humanos no instituto, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a chamar a si competência direta do instituto que estava delegada na secretária de Estado da Gestão da Saúde.



As mortes de 11 pessoas alegadamente associadas a falhas no atendimento do INEM motivaram a abertura de sete inquéritos pelo Ministério Público (MP), um dos quais já arquivado. Há ainda um inquérito em curso da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).