Problemas informáticos "entopem" conservatórias de registos

As aplicações informáticas de suporte aos registos estão muito lentase com diversas falhas que, afirma o sindicato, levam ao desesperoos conservadores de Registos e os Oficiais de Registos. Arménio Maximino, presidente do Sindicato, explica, à Antena 1, que as ferramentas informáticas dos registos tem mais de 20 anos.O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado explica que a lentidão e a idade dos equipamentos atrasa o trabalho dos funcionários.O sindicato aponta ainda a falta de mais de 34 por cento do efetivo,

o que tem causado enormes e graves constrangimentos internos e externos.





A Antena 1 questionou o Ministério da Justiça que remete para o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. A Antena 1 aguarda resposta.