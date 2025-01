Processo de alegada corrupção na Madeira ainda em fase de inquérito

O processo continua em fase de inquérito e, até agora, o líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ainda não foi ouvido pelo Ministério Público.A jornalista Celina Faria, da Antena 1 Madeira, ouviu o advogado do antigo autarca do Funchal, que considera que este processo já deveria ter sido arquivado, embora duvida que isso venha a acontecer.

O antigo presidente da Câmara do Funchal Pedro calado e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia estiveram detidos durante 21 dias. Depois ficaram com termo de identidade e residência.

A operação da PJ no arquipélago aconteceu há um ano.