Procura pelas urgências no Santa Maria não diminuiu em agosto

O presidente do conselho de administração do hospital, Carlos Neves Martins, diz que se não fosse o encaminhamento para Sete Rios, a pressão sobre este serviço teria sido muito maior.





Carlos Neves Martins garante que há menos acesso direto de doentes menos urgentes aos hospitais e estão a crescer os encaminhamentos pela linha SNS 24.Ainda no contexto da gestão hospitalar o Santa Maria também já recebeu o plano de inverno para as urgências, enviado pela direção executiva do SNS.O presidente do Conselho de Administração, Carlos Neves Martins, explica que o hospital vai cumprir com as orientações, mas está a trabalhar já num plano próprio.