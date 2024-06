Apesar das criticas, André Ventura diz que o confisco de bens antes da acusação, medida apresentada pelo Governo, é uma grande vitória do Chega., congratulou André Ventura, em reação à apresentação das medidas do Governo.

O partido, segundo o presidente do Chega, "insistiu durante um ano nestas medidas".

offshores. Mariana Mortágua acusa o atual executivo de adotar as práticas da maioria absoluta socialista: apresentar medidas sem concretização.



"É um pacote sem qualquer concretização. O que está não está concretizado", afirmou a coordenadora do BE, acrescentando que uma coisa que falta é "uma forma de impedir os offshores, uma forma de impedir que o dinheiro da corrupção seja sistematicamente escondido".



A Iniciativa Liberal está preocupada com o confisco de bens antes da acusação. Mariana Leitão diz que é um atentado à presunção de inocência e quer mais explicações do Governo.



"Isto é perigoso porque atenta diretamente contra a presunção de inocência e contra o direito à propriedade privada, porque estamos a falar de arrestar bem sem ter terminado o julgamento de uma determinada pessoa e sem se ter considerado que é culpada dos crimes que está a ser acusada".

"Verificamos que é um grande envelope para muito pouco conteúdo", criticou o porta-voz do PCP, acrescentando que o Programa Anticorrupção do Governo tem um conjunto de matérias que "é uma espécie de revisão" e não é novidade.



Além disso, a apreensão de bens sem que haja "uma decisão judicial não me parece que seja compatível com o nosso ordenamento constitucional e legal".

O CDS destaca a regulamentação do lóbi e o enriquecimento ilícito como as principais medidas apresentadas pelo Governo. Paulo Núncio diz que o combate à corrupção é uma das prioridades deste governo.