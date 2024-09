André Fernandes, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, alertou para as condições meteorológicas nos próximos dias, propícias a incêndios florestais. O responsável sublinhou ainda que o número de ignições tem vindo a crescer nos últimos dias.

Quanto ao incêndio de Silvares, no Fundão, 90 por cento do perímetro está estabilizado.



A área afetada foi de cerca de 1050 hectares, mas tem o potencial de 10 mil hectares, pelo que as manobras de rescaldo vão continuar nas próximas horas.