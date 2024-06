Protesto IPO Porto. Enfermeiros pedem reforço de contratação

Um grupo de enfermeiros do IPO do Porto concentrou-se esta terça-feira de manhã em protesto junto ao Instituto. Pedem a contratação de mais profissionais e o pagamento das horas extraordinárias em atraso.

O Sindicato diz que faltam pelo menos mais 100 enfermeiros para suprir as necessidades do IPO e que os profissionais estão exaustos. Em comunicado, a administração reconhece o trabalho extra que muitos têm sido obrigados a fazer, mas sublinha que desde dezembro de 2022 o IPO do Porto não obteve autorização para novas contratações.