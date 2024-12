Quatro distritos com aviso laranja devido a nevoeiro persistente

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão com alerta laranja devido ao nevoeiro gelado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja para estes quatro distritos do continente, devido à persistência de nevoeiro que deverá manter-se até às 12h00 de segunda-feira.

Segundo o IPMA, espera-se nevoeiro com persistência, “em especial em zonas de vale, com formação de sincelo”. A isto, juntam-se temperaturas muito baixas, perto ou abaixo de 0ºC, o que cria gelo – condição muito perigosa, principalmente nas estradas.



O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de três e alerta para uma situação meteorológica de risco moderado a elevado em que as populações devem manter-se ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir a orientações da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC).